Kayseri’de 3’üncü Kattan Çarşafla İndiler: 2 Gözaltı

Kocasinan Erciyesevler Mahallesi'nde sıra dışı olay

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, iddiaya göre alkol almak için gittikleri arkadaşlarını darp eden iki kişi, evden çıkamayınca sıra dışı bir yöntemle binadan inmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Gürgen Sokakta bulunan 14 katlı binanın 3’üncü katındaki daireye giden S.A. ile E.Ö., ev sahibi H.Ü. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, iddiaya göre H.Ü.’yü darp etti.

Ev kapısının parmak iziyle açılması sebebiyle dışarı çıkamayan S.A. ve E.Ö., 3’üncü kattaki daireden çarşafları birbirine bağlayarak binanın altında bulunan marketin çıkıntısına inmeye çalıştı. Ancak iki şahıs, indikleri yerde mahsur kaldı.

Bölgeden gelen ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından H.Ü.yü ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise mahsur kalan S.A. ve E.Ö.yü güvenli şekilde indirdi ve polis ekiplerine teslim etti.

Gözaltına alınan 2 şahıs, gerekli işlemler için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

