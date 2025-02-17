Kayseri'de 31 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Olan Firari Kadın Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, hakkında 31 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü, emniyet güçleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten Başarılı Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu süreçte ekipler, hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından aranan S.B. (35) adlı firari hükümlüyü tespit etti.

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan S.B., toplamda 5 farklı ilde 17 suç kaydına sahipti. Gerekli işlemlerinin ardından, S.B. cezaevine teslim edildi.