Kayseri'de 315 bin 44 öğrenci ilk ara tatile girdi

Kayseri'de bin 123 okulda eğitim gören 315 bin 44 öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline başladı. Okullar 17 Kasım'da açılacak.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:54
2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatili başladı

Kayseri'de eğitim öğretim yılının ilk ara tatili resmen başladı. Kent genelinde bin 123 okulda öğrenim gören 315 bin 44 öğrenci, bugün itibarıyla ara tatile girdi.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi çerçevesinde uygulanan ara tatil, öğrenciler ve veliler için kısa bir dinlenme dönemi sunuyor. Okulların izne giriş tarihi, yerel eğitim kurullarının belirlediği takvime göre yürütüldü.

Okullar 17 Kasım'da yeniden açılacak ve öğrenciler, planlanan takvime göre 20 Ocak'ta sömestr tatiline girecek.

