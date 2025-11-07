Kayseri'de 315 bin 44 öğrenci ilk ara tatile girdi

2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatili başladı

Kayseri'de eğitim öğretim yılının ilk ara tatili resmen başladı. Kent genelinde bin 123 okulda öğrenim gören 315 bin 44 öğrenci, bugün itibarıyla ara tatile girdi.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi çerçevesinde uygulanan ara tatil, öğrenciler ve veliler için kısa bir dinlenme dönemi sunuyor. Okulların izne giriş tarihi, yerel eğitim kurullarının belirlediği takvime göre yürütüldü.

Okullar 17 Kasım'da yeniden açılacak ve öğrenciler, planlanan takvime göre 20 Ocak'ta sömestr tatiline girecek.

KAYSERİ'DE BİN 123 OKULDA ÖĞRENİM GÖREN 315 BİN 44 ÖĞRENCİ İLK ARA TATİLE GİRDİ.