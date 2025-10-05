Kayseri'de 32 Yaşındaki Halil Karaçay Evinde Ölü Bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Halil Karaçay, Argıncık Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu; cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 12:33
Olay Yeri ve İlk Müdahale

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Halil Karaçay, Argıncık Mahallesi 202'nci Sokak'taki evinde ölü bulundu.

Yakınlarının Karaçay'dan haber alamaması üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, ev içinde yerde hareketsiz halde buldukları Karaçay'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenaze İşlemleri

Karaçay'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

