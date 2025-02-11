Kayseri'de 328 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu

Kayseri'de, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 328 obje ele geçirildiği bildirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Y. isimli şüphelinin tarihi eser niteliği taşıyan malzemeleri satacağı yönünde bilgi almasının ardından harekete geçti. Ekipler, şüphelinin otomobilinde detaylı bir arama gerçekleştirdi.

Yapılan arama sonucunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirlenen 241 sikke ve 87 tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 328 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.