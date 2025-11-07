Kayseri'de 36 Saatlik Takipte 10 Bin 400 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de 36 saatlik teknik takip sonucu 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi, şüpheli E.A. (22) gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:24
Operasyon ve gözaltı detayları

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir şahsın kente kaçak sigara getirerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 36 saat süren teknik takip neticesinde düzenlenen operasyonda, E.A. (22) yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 10 bin 400 paket kaçak sigara bulundu.

Ele geçirilen materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan E.A. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

