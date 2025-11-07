Kayseri'de 36 Saatlik Takipte 10 Bin 400 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Operasyon ve gözaltı detayları
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir şahsın kente kaçak sigara getirerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yaklaşık 36 saat süren teknik takip neticesinde düzenlenen operasyonda, E.A. (22) yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 10 bin 400 paket kaçak sigara bulundu.
Ele geçirilen materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan E.A. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN 36 SAAT BOYUNCA YAPILAN TEKNİK TAKİP SONUCUNDA 10 BİN 400 ADET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.