Kayseri'de 4 Şüpheli İzinsiz Kazıda Suçüstü Yakalandı

Yeşilhisar Araplı Mahallesi Seylik Mevkisinde Operasyon

Kayseri Valiliği'nin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araplı Mahallesi Seylik mevkisinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında izinsiz kazı yapan şahısları yakaladı.

Suçüstü yakalanan şüphelilerin isimleri S.B, M.D, İ.T. ve M.A.G. olarak belirtilirken, bölgede yapılan aramada 3 dedektör ile 4 kazma ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

