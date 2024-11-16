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Kayseri'de 455 Hafız İçin Büyülü İcazet Töreni

Kayseri'de hafızlık eğitimini tamamlayan 455 öğrenci için düzenlenen icazet töreni duygusal anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 16:05
Kayseri'de 455 Hafız İçin Büyülü İcazet Töreni

Kayseri'de 455 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi

Kayseri Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 455 öğrenci için Hafızlık İcazet Töreni gerçekleştirildi. Kadir Has Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Vali Çiçek'ten Ailelere Teşekkür

Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, hafız olan öğrencilerin başarısında ailelerin büyük bir rolü olduğunu vurguladı. İslamiyet’in adalet götüreceğini belirten Çiçek, şöyle devam etti: "Dünyanın birçok yerinde dinimize ve Peygamberimize hakaret edenler, bilsinler ki bu salonları dolduracak olanlar hep burada olacak. Bu memleket, hafızlar yetiştirmeye devam edecek."

İl Müftüsü Ayvaz: Geleneğimiz Yaşayacak

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da Kayseri'nin geçmişte birçok yiğit, alim ve velilerin yetiştiği bir yer olduğunu ifade ederek, hafızlık geleneğinin önemine değindi. "Kur'an, sevgili Peygamberimize inmeye başladığı andan itibaren ezberlenmeye başlandı ve bu gelenek günümüze kadar devam etti." dedi.

Konuşmaların ardından 239 kız ve 216 erkek öğrenciye icazet belgeleri verildi. Törende yaşanan duygusal anlar, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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