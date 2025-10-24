Kayseri'de 5 Gün Arayla Kalp Krizi Geçiren Anne ve Oğlu Aynı Gün Anjiyo ile Kurtarıldı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 5 gün arayla kalp krizi geçiren Ayten (74) ve oğlu Mehmet (49), aynı gün yapılan anjiyo ve stentle sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 11:25
Kayseri'de 5 Gün Arayla Kalp Krizi Geçiren Anne ve Oğlu Aynı Gün Anjiyo ile Kurtarıldı

Kayseri'de 5 Gün Arayla Kalp Krizi Geçiren Anne ve Oğlu Aynı Gün Anjiyo ile Kurtarıldı

Kayseri Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen anjiyo işlemiyle, 5 gün arayla kalp krizi geçiren anne Ayten Öztemir (74) ile oğlu Mehmet Öztemir (49) aynı gün sağlıklarına kavuştu.

AA muhabiri Muhammed Kısır tarafından aktarılan habere göre, Mehmet Öztemir, göğüs ve sol omuz ağrısı şikayetiyle 11 Ekimde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu ve anjiyo işlemi uygulandı. Sol kalp damarında tıkanıklık tespit edilen Mehmet, açık kalp ameliyatı olmak istemediği için Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Sevk işlemi için gittiği 16 Ekim tarihinde aynı hastaneye, kendisinden habersiz olarak annesi Ayten Öztemir de göğüs ve sol omuz ağrısı şikayetiyle başvurdu. Her iki hastaya da Doç. Dr. Ömer Şahin tarafından anjiyo yapıldı; tıkalı damarlar açılarak stent takıldı.

Başarılı geçen operasyonların ardından anne ve oğlu, üç gün yoğun bakımda ve bir gün serviste olmak üzere yan yana odalarda tedavi gördü. Her iki hasta da tedavilerinin tamamlanmasının ardından aynı gün taburcu edildi.

Mehmet Öztemir'in anlatımı

Mehmet Öztemir, AA muhabirine ilk şikayetinin göğsünde daralma ve sol omzunda yaklaşık 4 saat süren yoğun ağrı olduğunu belirtti. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından 16 Ekimde Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini ve aynı gün annesinin de acilden doktor Ömer Şahine başvurduğunu öğrendiğini söyledi.

Mehmet, annesinin hastaneye geldiğinden haberi olmadığını ifade ederek yoğun bakımda yan yana odalarda kaldıklarını, babasıyla telefonda konuşurken bunun ortaya çıktığını anlattı. Mehmet, yoğun bakımda sedyede uyuyan annesine bakarken duygusal anlar yaşadığını kaydetti.

Anne Ayten Öztemir'in yorumu

Ayten Öztemir de hastaneye acı ile başvurduğunu ve oğluna durumunu söylemediğini belirtti. Anjiyo sırasında oğlunun adını duyduğunda onun evde olduğunu düşündüğünü, oğlunu hastanede görünce çok mutlu olduğunu söyledi. Ayten Öztemir, bunun kendisinin dördüncü anjiyosu olduğunu ifade etti.

Doktorun değerlendirmesi

Doç. Dr. Ömer Şahin, anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğunu, ilaç tedavilerine başlandığını bildirdi. Meslek hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirten Şahin, her iki hastanın da aynı seansta farklı laboratuvarlarda damarlarının açıldığını ve tesadüfen her ikisinin de aynı kalp damarında tıkanıklık bulunduğunu söyledi. Stent uygulamalarıyla hastaların yoğun bakıma alındığını ve sonucun mutlu bir tesadüfle iyi bittiğini aktardı.

Kayseri'de 5 gün arayla kalp krizi geçiren anne Ayten (sağda) ile oğlu Mehmet Öztemir (ortada)...

Kayseri'de 5 gün arayla kalp krizi geçiren anne Ayten (sağda) ile oğlu Mehmet Öztemir (ortada), birbirlerinden habersiz gittikleri Kayseri Şehir Hastanesinde aynı gün yapılan anjiyonun ardından sağlıklarına kavuştu.

Kayseri'de 5 gün arayla kalp krizi geçiren anne Ayten (sağda) ile oğlu Mehmet Öztemir (ortada)...

İLGİLİ HABERLER

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağlı Kaporta Ustası Ümit Marangoz, Fiberglas Helikopter Maketi Üretimine Hazırlanıyor
2
Hatay'da 2 Eve Giren Yılanlar İtfaiye Tarafından Yakalandı
3
Amasya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
4
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında
5
Kütahya'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı 2 Kardeş Yaralandı
6
Yeryüzü Doktorları: 'İyiliğe Bu Gözle Bakın' ile 39 Bin Katarakt Ameliyatı
7
Karabük-Zonguldak Hattı Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor