Kayseri'de 5 Gün Arayla Kalp Krizi Geçiren Anne ve Oğlu Aynı Gün Anjiyo ile Kurtarıldı

Kayseri Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen anjiyo işlemiyle, 5 gün arayla kalp krizi geçiren anne Ayten Öztemir (74) ile oğlu Mehmet Öztemir (49) aynı gün sağlıklarına kavuştu.

AA muhabiri Muhammed Kısır tarafından aktarılan habere göre, Mehmet Öztemir, göğüs ve sol omuz ağrısı şikayetiyle 11 Ekimde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu ve anjiyo işlemi uygulandı. Sol kalp damarında tıkanıklık tespit edilen Mehmet, açık kalp ameliyatı olmak istemediği için Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Sevk işlemi için gittiği 16 Ekim tarihinde aynı hastaneye, kendisinden habersiz olarak annesi Ayten Öztemir de göğüs ve sol omuz ağrısı şikayetiyle başvurdu. Her iki hastaya da Doç. Dr. Ömer Şahin tarafından anjiyo yapıldı; tıkalı damarlar açılarak stent takıldı.

Başarılı geçen operasyonların ardından anne ve oğlu, üç gün yoğun bakımda ve bir gün serviste olmak üzere yan yana odalarda tedavi gördü. Her iki hasta da tedavilerinin tamamlanmasının ardından aynı gün taburcu edildi.

Mehmet Öztemir'in anlatımı

Mehmet Öztemir, AA muhabirine ilk şikayetinin göğsünde daralma ve sol omzunda yaklaşık 4 saat süren yoğun ağrı olduğunu belirtti. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından 16 Ekimde Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini ve aynı gün annesinin de acilden doktor Ömer Şahine başvurduğunu öğrendiğini söyledi.

Mehmet, annesinin hastaneye geldiğinden haberi olmadığını ifade ederek yoğun bakımda yan yana odalarda kaldıklarını, babasıyla telefonda konuşurken bunun ortaya çıktığını anlattı. Mehmet, yoğun bakımda sedyede uyuyan annesine bakarken duygusal anlar yaşadığını kaydetti.

Anne Ayten Öztemir'in yorumu

Ayten Öztemir de hastaneye acı ile başvurduğunu ve oğluna durumunu söylemediğini belirtti. Anjiyo sırasında oğlunun adını duyduğunda onun evde olduğunu düşündüğünü, oğlunu hastanede görünce çok mutlu olduğunu söyledi. Ayten Öztemir, bunun kendisinin dördüncü anjiyosu olduğunu ifade etti.

Doktorun değerlendirmesi

Doç. Dr. Ömer Şahin, anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğunu, ilaç tedavilerine başlandığını bildirdi. Meslek hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirten Şahin, her iki hastanın da aynı seansta farklı laboratuvarlarda damarlarının açıldığını ve tesadüfen her ikisinin de aynı kalp damarında tıkanıklık bulunduğunu söyledi. Stent uygulamalarıyla hastaların yoğun bakıma alındığını ve sonucun mutlu bir tesadüfle iyi bittiğini aktardı.

