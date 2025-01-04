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Kayseri'de 6 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de 6 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı, bir kişi gözaltına alındı. Vali Gökmen Çiçek, gençleri koruma sözü verdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 22:12
Kayseri'de 6 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şüpheli Gözaltında

Sırt çantasında 6 kilogram sentetik uyuşturucu taşırken yakalanan bir şüpheli, hemen gözaltına alındı. Bu durum, Kayseri'deki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının ne denli kararlı bir şekilde yürütüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Vali Çiçek’in Açıklamaları

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu şehre ve gençliğimizin geleceğine verdiğimiz sözün sonuna kadar arkasındayız. Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacak ve hiçbir gencimizi feda etmeyeceğiz. Jandarmamız, yaptığı operasyonla yakaladığı şahsın üzerinde bulduğu 6 kilogram metamfetamin maddesinin şehrimiz sokaklarında satılmasını engelledi. Yakalanan şahsın savcılığa sevk işlemleri tamamlanmıştır."

Vali Çiçek'in açıklamaları, Kayseri'nin güvenliği ve gençlerin geleceği için alınan tedbirlerin önemini vurguluyor.

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