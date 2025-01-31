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Kayseri'de 61 Yıl 10 Ay Ceza Alan Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden 61 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:28
Kayseri'de 61 Yıl 10 Ay Ceza Alan Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, uyuşturucu ticareti nedeniyle 61 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.S.O, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Melikgazi ilçesi'nde aranan şahısların tespit edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Hunat Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Elde edilen bilgiler neticesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ceza alan H.S.O. gözaltına alındı. Hükümlünün, savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

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