Kayseri'de 620 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kaçak Sigara Operasyonu Kayseri'de Gerçekleşti

Kayseri ilinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tırın dorsesinde gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda 620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ekipler, durumundan şüphelendikleri bu tırda detaylı arama yapma kararı aldı.

Tır Sürücüsü Gözaltında

Yapılan aramada, tırın dorsesine gizlenmiş olan kaçak sigara paketlerine ulaşan güvenlik güçleri, bu konuda araştırmalarını sürdürdü. Olayla ilgili olarak tırın sürücüsü K.T. (30) gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseri'deki bu operasyon, güvenlik güçlerinin gümrük kaçağı ürünlere karşı kararlılıkla sürdürdüğü mücadeledeki önemli bir başarı olarak kaydedildi.