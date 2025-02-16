Kayseri'de 66 Saatlik Kamera Kaydı ile Silahlı Zanlılar Yakalandı

Kayseri'de havaya ateş açan şüpheliler, 66 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ile yakalandı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 20:51
Kayseri'de 66 Saatlik Kamera Kaydı ile Silahlı Zanlılar Yakalandı

Kayseri'de Silahla Havaya Ateş Açan Zanlılar Yakalandı

Kayseri'de, havaya ateş açan şüpheliler, polis ekiplerinin titizlikle yaptığı çalışma sonucunda 66 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi ile yakalandı.

Polisin Başlattığı Çalışma

Melikgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformunda yer alan bir paylaşım üzerine harekete geçti. Paylaşımda, "Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde güpegündüz ateş ediliyor" ifadesi yer alıyordu.

Şüphelilerin Kimliği Belirlendi

Ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında 66 saatlik güvenlik kamerası kaydını titizlikle izledi ve ateş açan şüphelilerin kimliklerine ulaştı. Şüphelilerin, 34 suç kaydı bulunan M.A. (20) ile M.P. (15) olduğu tespit edildi.

Gözaltı ve Adli İşlemler

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Polis ekiplerinin çalışması, toplumda ciddi bir tehdit oluşturan bu tür olayların önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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