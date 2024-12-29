Kayseri'de 7,65 Milyon Makaron ve 900 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonu

Kayseri'de, 7 milyon 650 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, makaron ve kaçak tütün ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik sıkı bir çalışma yürütüyor.

Bu bağlamda, belirlenen bir adrese yönelik düzenlenen operasyonda, bahsedilen miktardaki makaron ve tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan N.C. (32) hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bilgisi verildi.