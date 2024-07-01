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Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz büyük yankı uyandırmıştı! Bakan Yerlikaya açıkladı...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Suriyeli bir göçmenin 7 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine ilçede büyük bir infial yaşandı. Olayların ardından araçlar ters çevrildi, iş yerleri ateşe verildi ve birçok kişi yaralandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 01.07.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 13:52
Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz büyük yankı uyandırmıştı! Bakan Yerlikaya açıkladı...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan cinsel taciz iddiası, ilçede büyük bir gerginlik yarattı. Gece boyunca süren olaylarda halk sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenledi. Olaylar sırasında araçlar ters çevrildi, iş yerleri ateşe verildi ve çok sayıda kişi yaralandı.

7 yaşında çocuğa taciz suriyeli

OLAYIN AYRINTILARI

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde, Suriyeli bir göçmenin 7 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine ilçede büyük bir infial yaşandı. İddialara göre, Suriyeli bir kişi, 7 yaşındaki çocuğu taciz ederken yakalandı. Bu olayın duyulması üzerine mahallede toplanan kalabalık, şüpheliyi linç etmek istedi.

ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINMASI

Şüpheli, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve bölgeden uzaklaştırıldı. Ancak, mahallede toplanan öfkeli kalabalık, Suriyelilere ait araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdi. Olaylara müdahale eden polis ve itfaiye ekipleri, yangınları söndürmeye çalıştı. Olaylarda 14 polis memuru ve 1 itfaiye eri yaralandı.

suriyelinin çocuk tacizi

MAĞDUR VE AİLESİ DEVLET KORUMASINDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mağdur çocuk, kardeşleri ve annesinin devlet korumasına alındığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çocuğa ve ailesine psikososyal destek sağlandığı ve dava sürecinin yakından takip edileceği belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Dün akşam saatlerinde Melikgazi'de yaşanan olaylar üzerine, 67 kişi gözaltına alındı. Türkiye bir hukuk devletidir ve suçlular adalet önünde hesap vereceklerdir." dedi.

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