Kayseri’de 82 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Olayın Ayrıntıları

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Kutsal Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 6'ncı katında tek başına ikamet eden Yusuf Ş. (82)'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkametin kapısının açılmaması üzerine ekipler tarafından kapı kırılarak içeri girildi. Yapılan ilk incelemede Yusuf Ş.'nin evde hareketsiz bulunduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Yusuf Ş.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; ölüm nedeni ile ilgili detaylar yapılacak adli ve tıbbi inceleme sonucunda netlik kazanacak.

