Kayseri'de Açık Kargo Aracını Çalan Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de Kargo Aracını Çalan Zanlı Yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir kargo şirketine ait kapıları açık ve çalışır durumda bulunan minibüs, bir şahıs tarafından çalındı. Olayla ilgili olarak Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Emniyet Ekipleri Hızla Hareket Geçti

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan aracın ve içerisindeki kargo paketlerinin peşine düştü. Aracın çalınma anını gösteren 73 saatlik güvenlik kameraları incelendi.

Zanlı Kısa Sürede Yakalandı

Yapılan titiz çalışmalar sonucu 27 yaşındaki şüpheli S.Ç. tespit edilerek yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Çalınan kargo aracı ile birlikte içerisindeki tüm kargo paketlerinin eksiksiz bir şekilde ilgili kargo firmaya teslim edildiği bildirildi.