Kayseri'de Ahşap Geri Dönüşüm Sergisi: Kuş Evleri Sanata Dönüşüyor

Kayseri Büyükşehir Sanat Galerisi'nde Abdülkadir Dağlı'nın 'Ahşap Geri Dönüşüm' sergisi 4-8 Kasım arasında 10.30-19.00 saatlerinde, 150'den fazla kuş eviyle ziyaretçi kabul ediyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:30
Büyük Şehir Sanat Galerisi, Ahşap Geri Dönüşüm: Doğanın Sanata Dönüşme Hikâyesi adlı sergiyle sanatseverleri ağırlıyor. Sergi, geri dönüştürülen ahşapların sevgiyle kuş evlerine dönüştüğü eserleri bir araya getiriyor ve 8 Kasım Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Açılış ve Katılımcılar

Sergi, 4 Kasım Salı günü Kayseri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdülkadir Dağlı tarafından hazırlanarak açıldı. Açılış törenine Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp, Abdülkadir Dağlı ve görsel sanatlar öğretmeni ile serginin küratörü Sevim Meliha Kaplanoğlu ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Abdülkadir Dağlı açılışta sergiye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Gerçekten Kayseri’miz için bir ihtiyaç burası. Son derece profesyonel yaklaşımları, ilgileri, sağ olsunlar baştan sona sahip çıktılar"

Açılış, kurdele kesimiyle gerçekleşti ve Abdülkadir Dağlı eserlerini ziyaretçilere tanıttı.

Sergi Detayları ve Atölyeler

Abdülkadir Dağlı sergi sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi daveti üzerine kuş evi ağırlıklı olmak üzere Ahşap Geri Dönüşüm Sergisi düzenledim. 4-8 Kasım tarihleri arasında 10.30 ile 19.00 saatleri arasında halkımızın beğenisine açık olacak. Bu günler içerisinde meşe palamudu tüpleme eğitimleri, çanta rozeti yapımı atölyesi gibi çeşitli atölyelerimiz de olacak. Bizim yaklaşımımız geri dönüşümü ve sıfır atığı önemsemek. Çocuklara doğayı anlattığımızda onlar doğayı seviyorlar ve bütün insanlar sevdiğini korur. Bizim de amacımız doğayı sevdirmek. Burada üniversite yöneticilerime ve Büyük Şehir Sanat Galerisi yöneticilerine bu imkânı sunduğu için sonsuz teşekkür ederim"

Sevim Meliha Kaplanoğlu ise sergide 150’nin üzerinde kuş evi bulunduğunu ve eserlerin geri dönüşüm malzemeleriyle oluşturulduğunu vurguladı: "Sanatseverlerden ve doğaseverlerden çok fazla övgü alıyoruz. Sergimiz dört gün süresince açık kalacak ve atölye çalışmaları gerçekleştirecek Abdülkadir hocamız. Okullardan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz talepte bulundular. Sergimize bekliyoruz herkesi"

Ahşap Geri Dönüşüm: Doğanın Sanata Dönüşme Hikâyesi sergisi 8 Kasım saat 19.00'a kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaret saatleri: 10.30 - 19.00.

