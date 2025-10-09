Kayseri'de Aile Sağlığı Merkezinde Sıra Kavgası: 3 Yaralı, 1 Bıçaklı

Kayseri'de aile sağlığı merkezinde sıra kavgası: 3 yaralı
Melikgazi'de tartışma kavgaya dönüştü
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, bir aile sağlığı merkezinde çıkan sıra kavgasında 3 kişi yaralandı.
Olay, Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda bulunan Ahmet Gündeş Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Sıra meselesi yüzünden vatandaşlar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada Ahmet Ş. (52), Mahmut S. (60) ve Abdullah S. (34) birbirini darbetti. Kavgaya karışanlardan biri bıçakla yaralandı.
Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
