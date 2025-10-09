Kayseri'de Aile Sağlığı Merkezinde Sıra Kavgası: 3 Yaralı, 1 Bıçaklı

Kayseri Melikgazi'deki Ahmet Gündeş Aile Sağlığı Merkezi'nde sıra tartışması kavgaya dönüştü; Ahmet Ş., Mahmut S. ve Abdullah S. yaralandı, bir kişi bıçaklandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 12:37
Melikgazi'de tartışma kavgaya dönüştü

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, bir aile sağlığı merkezinde çıkan sıra kavgasında 3 kişi yaralandı.

Olay, Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda bulunan Ahmet Gündeş Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Sıra meselesi yüzünden vatandaşlar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Ahmet Ş. (52), Mahmut S. (60) ve Abdullah S. (34) birbirini darbetti. Kavgaya karışanlardan biri bıçakla yaralandı.

Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

