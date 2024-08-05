Kayseri'de Akrabalar Arasında Kavga: 6 Yaralı

Kayseri'de Akraba Kavgasında Yaralananlar Var

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan bir tartışma sonucunda 6 kişi yaralandı. Olay, Alsancak Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde meydana geldi.

Kavga Neden Çıktı?

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı ve sopalı bir kavgaya dönüştü. Bu sırada Ü.S. isimli bir şahıs bıçakla yaralandı.

Olay Yerine Müdahale

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Ü.S. ile birlikte 5 kişi, darp sonucu çeşitli yaralar alarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.