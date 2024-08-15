Kayseri'de Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Kayseri'de Feci Kaza!

Kayseri'de, bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Olay, Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı ile Çınarcık Caddesi'nin kesişim noktasında gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

Edinilen bilgilere göre, E.K. yönetimindeki 38 AFA 883 plakalı ambulans ile T.O. idaresindeki 34 KMP 835 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans savrularak su kanalının korkuluk demirlerine çarparak durabildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonucunda, ambulans şoförü ve iki sağlık çalışanının yanı sıra otomobilde bulunan üç kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ve özel araçlarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi tedaviye alındı.

Kayseri'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi tedaviye alındı.

Kayseri'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi tedaviye alındı.

Kayseri'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi tedaviye alındı.