Kayseri'de Apartman Yangını: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Kayseri'de Yangın Paniği

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Osman Kavuncu Mahallesi'nde bir apartmanda çıkan yangın, korku dolu anlara neden oldu. Yangında, 6'sı çocuk olmak üzere toplam 8 kişi dumandan etkilendi.

Yangının Çıkış Nedeni Henüz Belirsiz

İlk belirlemelere göre, Cebeci Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan yabancı uyruklu ailenin evinde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören komşular, hemen yetkililere ihbarda bulundu.

Olay Yerine Hızla Ekipler Sevk Edildi

Bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede intikal etti. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa müddette söndürdü.

Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı

Yangın sırasında apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 8 kişi, olay yerine çağrılan ambulans ekiplerince tedavi altına alındı.

Polis Soruşturma Başlattı

Yangının çıkış sebebine dair Polis tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Olay, mahallede büyük bir paniğe neden oldu ve komşular arasında kaygıya yol açtı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.