Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kayseri'de Apartman Yangını: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında 6'sı çocuk 8 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 19:08
Kayseri'de Apartman Yangını: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Kayseri'de Yangın Paniği

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Osman Kavuncu Mahallesi'nde bir apartmanda çıkan yangın, korku dolu anlara neden oldu. Yangında, 6'sı çocuk olmak üzere toplam 8 kişi dumandan etkilendi.

Yangının Çıkış Nedeni Henüz Belirsiz

İlk belirlemelere göre, Cebeci Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan yabancı uyruklu ailenin evinde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören komşular, hemen yetkililere ihbarda bulundu.

Olay Yerine Hızla Ekipler Sevk Edildi

Bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede intikal etti. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa müddette söndürdü.

Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı

Yangın sırasında apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 8 kişi, olay yerine çağrılan ambulans ekiplerince tedavi altına alındı.

Polis Soruşturma Başlattı

Yangının çıkış sebebine dair Polis tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Olay, mahallede büyük bir paniğe neden oldu ve komşular arasında kaygıya yol açtı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

İLGİLİ HABERLER

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak