Kayseri'de Apartmanda Çıkan Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi

Kayseri'deki Aydınlıkevler Mahallesi, Sokullu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangının, bodrum katta henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildiriliyor.

Olayın ardından apartman sakinleri hemen durumu yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine yangın söndürme ve sağlık ekipleri hızla bölgeye intikal etti. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı.

Bununla birlikte, yangın sırasında evlerinden çıkmayı reddeden bazı vatandaşlar, balkonda zor anlar yaşadı. Dumandan etkilenen 11 kişi, olay yerindeki ambulanslarda müdahale edilirken, bazıları hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor.

Kayseri'de bir apartmanda çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evlerinden çıkmayı kabul etmeyen ve dumandan etkilenen vatandaşlar, balkonlarında zor anlar yaşadı.

Kayseri'de bir apartmanda çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evlerinden çıkmayı kabul etmeyen ve dumandan etkilenen vatandaşlar, balkonlarında zor anlar yaşadı.