Kayseri'de Apartmanda Yangın: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Yangın Melikgazi'de Çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Kocatepe Mahallesi 3025. Sokak'ta bulunan 7 katlı bir apartmanın 6. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartman sakinlerinin hızlı müdahalesiyle olay ivedilikle yetkililere bildirildi.

İtfaiye ve Ambulans Olay Yerinde

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın esnasında dumandan etkilenen 1 kişi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası apartmanda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.