Kayseri'de aranan FETÖ üyesi G.E. Yakutiye Mahallesi'nde yakalandı

Kayseri'de aranan FETÖ şüphelisi G.E., Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yakutiye Mahallesi'nde yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:03
Operasyon ve yakalama

Kayseri'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydı bulunan bir şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bünyan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmada; İstanbul Ağır Ceza Masası'nın kararıyla hakkında arama kaydı bulunan G.E., ilçeye bağlı Yakutiye Mahallesi'nde yakalandı.

Yakalanan şahıs, gözaltına alınarak işlemlerinin yapılması üzere karakola götürüldü.

