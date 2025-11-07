Kayseri'de aranan FETÖ üyesi G.E. Yakutiye Mahallesi'nde yakalandı

Kayseri'de aranan FETÖ üyesi yakalandı

Operasyon ve yakalama

Kayseri'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydı bulunan bir şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bünyan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmada; İstanbul Ağır Ceza Masası'nın kararıyla hakkında arama kaydı bulunan G.E., ilçeye bağlı Yakutiye Mahallesi'nde yakalandı.

Yakalanan şahıs, gözaltına alınarak işlemlerinin yapılması üzere karakola götürüldü.

