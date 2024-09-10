Kayseri'de Atatürk Anıtı'na Saldırı: İki Sanığa Hapis Cezası

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na Zarar Verenler Hapse Girdi

Kayseri şehrinde, 16 Haziran günü Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran iki kişi, mahkemede cezalandırıldı. Y.K. ve yeğeni Z.A., 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve her biri 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma Süreci ve Sanıkların İfadeleri

Duruşmaya katılan sanıklar, tutuklu olarak mahkemeye getirildi. Mahkeme hakimi, sanıkların akıl sağlıklarıyla ilgili raporun olumlu olduğunu kaydetti. Duruşma savcısı, sanıkların "Atatürk'ün hatırasına hakaret" ve "Atatürk büstüne zarar verme" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti ve tahliye edilmelerini istedi.

Sanık Y.K., suçlamaları reddederken, Z.A. ise kendinin hakarette bulunmadığını belirterek beraatini istedi. Ancak mahkeme her iki sanığı da cezalandırdı: "Atatürk büstüne zarar verme" suçundan 2 yıl 6 ay, "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçundan ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Olay, 16 Haziran'da iki kişinin Atatürk Anıtı'na baltayla saldırmasıyla başladı. Olayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sanıkları kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemede, anıtta 13 darbe izi bulundu ve belediye görevlileri tarafından bu izler temizlendi.

Mahkeme, sanıkların pişmanlık göstermemesini de dikkate alarak cezada bir indirim yapılmasına gerek görmedi. Sanıkların cezaevinde kaldıkları süre de göz önünde bulundurularak tahliyelerine hükmedildi.