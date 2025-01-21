Kayseri'de Babası Tarafından Tüfekle Yaralanan 7 Yaşındaki Çocuk Hastanede Tedavi Ediliyor

Kayseri'de Baba Tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi'nde, 7 yaşındaki oğlu D.K.'yı tüfekle yaralayan baba V.K. tutuklandı. Olay, dün gerçekleşti ve V.K.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

D.K. Hastaneye Kaldırıldı

D.K., olay sonrası Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu belirtildi. V.K., Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanan V.K.’nin üç ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polisoperasyonuyla Gözaltına Alındı

Babanın, olay sonrası kendisini eve kilitlemesi üzerine özel harekat polisleri harekete geçti. Ekipler, psikolog eşliğinde yaklaşık 4 saat süren bir ikna çalışmasıyla V.K.’yi evden çıkartarak gözaltına aldı. Olayın detayları ve D.K.'nin tedavi süreci devam ediyor.