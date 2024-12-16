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Kayseri'de Babayı Öldürme Davasında Yeni Gelişmeler

Kayseri'de husumetlisinin babasını öldüren sanığın davasında savcıdan ağır ceza talebi geldi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:30
Kayseri'de Babayı Öldürme Davasında Yeni Gelişmeler

Kayseri'de Babayı Öldürme Davasında Yeni Gelişmeler

Kayseri'de, husumetlisinin babasını silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık U.Y. aleyhine açılan dava, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmaya, maktul Y.A'nın müşteki yakınları ve sanık avukatı katılırken, sanık U.Y. hastane randevusu nedeniyle duruşmaya iştirak edemedi.

Duruşmada dinlenen müştekiler, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, sanık U.Y'nin "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını isteyerek mütalaasını sundu.

Sanık avukatı, esasa ilişkin savunma yapmak üzere süre talep etti. Mahkeme heyeti de bu talebi kabul ederek U.Y'nin tutukluluğunun devamına karar verdi ve duruşmayı 6 Ocak'a erteledi.

Olayın Detayları

Olay, 12 Haziran'da Melikgazi ilçesindeki Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta gerçekleşti. U.Y, önce arkadaşı D.K'yi tabancayla yaraladı, ardından husumetli olduğu Y.A'yı da aynı silahla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.A. ne yazık ki kurtarılamadı ve U.Y. tutuklandı.

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