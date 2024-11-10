Kayseri'de Bakanlık Personeli Kılığına Girmiş Dolandırıcı Tutuklandı

Kayseri'de, kendisini Dışişleri Bakanlığı personeli olarak tanıtan 27 yaşındaki H.A., dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.A.'nın bir iş yerini dolandırarak zarara uğrattığını belirleyerek operasyon başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, suçüstü yakalanan zanlının ev ve üst aramasında birçok sahte belge ele geçirildi. Bu belgeler arasında sahte Dışişleri Bakanlığı rozeti, personel kartı, cüzdan, yabancı misyon personeli kartı, iki diplomatik savcı kimlik belgesi ve albay apoleti bulunan jandarma üniforması yer alıyordu.

Mahkeme Süreci

Gözaltına alınan H.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olay, dolandırıcılık vakalarına karşı önleyici tedbirlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kayseri'deki bu dolandırıcılık olayı, yetkililerin sahte kimlik ve belgelerle mücadelede daha hassas olması gerektiğini gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.