Kayseri'de Balık Tutarken Boğulma Olayı

Kayseri'de Trajik Boğulma Olayı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, balık avlamak amacıyla gittiği Yamula Baraj Gölü'nde bir kişi boğuldu. S.A. (34) isimli şahıs, arkadaşları M.E.S. ve İ.A. ile birlikte Hırka Mahallesi bölgesinde balık tutmak için bu gölete uğradı.

Kayıp ve Kurtarma Çabaları

Yaklaşık 50 metre mesafedeki adacığa geçmek için sığ taşlık alanı kullanan arkadaşlar, akşamın kararmasıyla geri dönüşe geçti. Bu sırada dengesini kaybeden S.A., gölete düştü ve gözden kayboldu. Arkadaşları M.E.S. ve İ.A, S.A.'yı kurtarmak için hemen suya girdi.

Bunun üzerine, S.A.'yı kurtarmaya çalışan M.E.S, bataklığa saplanarak mahsur kaldı. Olayın ardından acil yardım ekipleri çağrıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 112 Acil Sağlık, UMKE ve İHH Arama Kurtarma ekipleri olay yerine ulaştı.

Üzücü Sonuç

3 saat süren bir arama çalışmasının ardından S.A.'nın cansız bedeni bulundu. Bataklığa saplanan M.E.S ise sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. S.A.'nın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.