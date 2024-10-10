Kayseri'de Balkondan Atlayarak Yaralanan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de Hükümlünün Dramı

Kayseri'de, H.İ.T. isimli hükümlü, polisten kaçmaya çalışırken balkonundan atlayarak yaralandı.

Olayın Gelişimi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.T.'yi yakalamak için harekete geçti.

Ekipler, hükümlünün Ziyagökalp Mahallesi'ndeki dairesinde olduğunu tespit etti. Ancak polis ekiplerini görünce panikleyen H.İ.T, balkondan atlamaya karar verdi.

Yaralı Hükümlü Hastaneye Kaldırıldı

İkinci kattan atlayan H.İ.T, bu sırada yaralandı ve hemen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı durumda yakalanan hükümlünün tedavi süreci devam ediyor.

Kayseri'de hükümlü olduğu için aranan ve polisten kaçarken ikinci kattaki evinin balkonundan atlayan kişi yaralanınca yakalandı.

Kayseri'de hükümlü olduğu için aranan ve polisten kaçarken ikinci kattaki evinin balkonundan atlayan kişi yaralanınca yakalandı.

Kayseri'de hükümlü olduğu için aranan ve polisten kaçarken ikinci kattaki evinin balkonundan atlayan kişi yaralanınca yakalandı.

Kayseri'de hükümlü olduğu için aranan ve polisten kaçarken ikinci kattaki evinin balkonundan atlayan kişi yaralanınca yakalandı.