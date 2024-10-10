DOLAR
34,2 0,06%
EURO
37,54 -0,21%
ALTIN
2.879,07 -0,34%
BITCOIN
2.090.477,75 -1,14%

Kayseri'de Balkondan Atlayarak Yaralanan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, polisten kaçan hükümlü H.İ.T balkondan atlayarak yaralandı, ardından yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:12
Kayseri'de Balkondan Atlayarak Yaralanan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de Hükümlünün Dramı

Kayseri'de, H.İ.T. isimli hükümlü, polisten kaçmaya çalışırken balkonundan atlayarak yaralandı.

Olayın Gelişimi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.T.'yi yakalamak için harekete geçti.

Ekipler, hükümlünün Ziyagökalp Mahallesi'ndeki dairesinde olduğunu tespit etti. Ancak polis ekiplerini görünce panikleyen H.İ.T, balkondan atlamaya karar verdi.

Yaralı Hükümlü Hastaneye Kaldırıldı

İkinci kattan atlayan H.İ.T, bu sırada yaralandı ve hemen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı durumda yakalanan hükümlünün tedavi süreci devam ediyor.

Kayseri'de hükümlü olduğu için aranan ve polisten kaçarken ikinci kattaki evinin balkonundan...

Kayseri'de hükümlü olduğu için aranan ve polisten kaçarken ikinci kattaki evinin balkonundan atlayan kişi yaralanınca yakalandı.

Kayseri'de hükümlü olduğu için aranan ve polisten kaçarken ikinci kattaki evinin balkonundan...

Kayseri'de hükümlü olduğu için aranan ve polisten kaçarken ikinci kattaki evinin balkonundan atlayan kişi yaralanınca yakalandı.

Kayseri'de hükümlü olduğu için aranan ve polisten kaçarken ikinci kattaki evinin balkonundan...

Kayseri'de hükümlü olduğu için aranan ve polisten kaçarken ikinci kattaki evinin balkonundan atlayan kişi yaralanınca yakalandı.

Kayseri'de hükümlü olduğu için aranan ve polisten kaçarken ikinci kattaki evinin balkonundan...

Kayseri'de hükümlü olduğu için aranan ve polisten kaçarken ikinci kattaki evinin balkonundan atlayan kişi yaralanınca yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Liste liste açıklandı! Domuz eti yetmedi: Şimdi gramaj hilesine başvurdular...
2
Hollanda'daki Aşırı Sağ Koalisyonun Programı Hukuka Aykırı Bulundu
3
2024 Nobel Edebiyat Ödülü Han Kang'a Gitti
4
Elazığ'da Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan İçin Tören Düzenlendi
5
Kayseri'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmenin Cenazesi Defnedildi
6
Fatih'te Bebeğiyle Gelen Kadın Kask Çaldı

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek