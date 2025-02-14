Kayseri'de Bataklığa Sapan Yılkı Atı İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Kayseri'de Yılkı Atı Kurtarıldı

Kayseri'de bataklığa saplanan yılkı atı, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kepçe yardımıyla kurtarıldı. Olay, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan 43. Cadde'deki boş arazide gerçekleşti.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

OSB'den yapılan açıklamaya göre, atın bataklıkta mahsur kaldığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri derhal bölgeye intikal etti. Ekipler, Bölge Fen İşleri Müdürlüğü'nden getirilen kepçeyi kullanarak atı bulunduğu yerden çıkardılar.

Atın Sağlık Durumu İyi

Kurtarılan atın sağlık durumunun iyi olduğunu belirleyen ekipler, hayvanı doğal ortamına bıraktılar. Bu olay, Kayseri OSB itfaiyesinin yalnızca sanayi bölgelerinde değil, çevredeki acil durumlara da ne kadar hızlı bir şekilde müdahale edebildiğini gözler önüne serdi.

OSB Başkanı'ndan Teşekkür

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yılkı atının başarılı bir şekilde kurtarılmasının ardından itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Yalçın, insan ve doğaya katkı sunmak üzere çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.