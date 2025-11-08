Kayseri'de Bebek Dostu Hastaneler Ulusal Ekip Tarafından Değerlendirildi

3-7 Kasım 2025'te Kayseri'deki Bebek Dostu hastaneler ve bazı birinci basamak kuruluşlar Ulusal Bebek Dostu Değerlendirme Ekibi tarafından yerinde incelendi.

Sağlık Bakanlığı'nın Anne Sütü Programı kapsamı ve saha incelemeleri

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı çerçevesinde, Kayseri'deki sağlık tesisleri Ulusal Bebek Dostu Hastane Değerlendirme Ekibi tarafından değerlendirildi.

Değerlendirmeler 3-7 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi; doğum sayısı 500 ve üzeri olan Bebek Dostu Hastane unvanına sahip kamu, üniversite ve özel hastanelerinin sürdürülebilirlik çalışmaları yerinde incelendi.

Ayrıca birinci basamak sağlık kuruluşlarından bir Sağlıklı Hayat Merkezi, bir Aile Sağlığı Merkezi ve bir Göçmen Sağlığı Merkezi de değerlendirmeye dahil edildi.

Değerlendirme programının sonunda Kayseri Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Ulusal Bebek Dostu Değerlendirme Ekip Sorumlusu Uzm. Dr. Refia Gözdenur Savcı, şehirde yürütülen çalışmalar ve değerlendirme sonuçlarına ilişkin verileri katılımcılarla paylaştı.

Toplantıda konuşan Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ise sürecin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

Bakanlığımız tarafından yürütülen bu değerlendirme faaliyeti, anne sütüyle beslenmenin teşviki ve bebek dostu uygulamaların sürdürülebilirliğini göstermesi açısından son derece kıymetlidir. Bizlere aktarılan bilgilerden yola çıkarak zaman kaybetmeden gerekli düzenleme ve iyileştirme faaliyetlerini tamamlamalıyız. Bu vesileyle değerlendirme ekibimize emekleri ve sağlık tesislerimize yapmış oldukları katkılar sebebiyle şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca ilimizde sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması noktasında emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza ve anne sütüyle beslenmenin teşviki konusunda sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi.

