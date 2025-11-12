Kayseri’de Bekçi Kulübesi Önünde 60 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Kocasinan'da şüpheli ölüm

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 60 yaşındaki M.E., Şeker Mahallesi Nayman Sokak'ta bulunan bir inşaatın bekçi kulübesi önünde hareketsiz halde bulundu.

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede M.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından, M.E.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kayseri Emniyeti olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. Olayla ilgili detayların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

