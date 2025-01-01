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Kayseri'de Belediye Bankını Yakan 3 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de bir belediye bankını yaktıkları belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı. Adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:28
Kayseri'de Belediye Bankını Yakan 3 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de Belediye Mallarına Zarar Veren 3 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de, belediyeye ait bankı yaktıkları tespit edilen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Gökkent Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliği, parkta ateş yakıldığına dair gelen ihbar üzerine hemen harekete geçti. Ekipler, adrese giderek yaptığı araştırmalar sonucunda D.R. (18), A.B. (18) ve Y.K. (19) adlı gençlerin, belediye bankını ateşe verdiğini belirledi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında, 'kamu malına zarar vermek' suçundan adli işlem başlatıldı. Bu olay, kamu malına zarar verme suçlarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kayseri'de belediyeye ait bankı yaktıkları belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de belediyeye ait bankı yaktıkları belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

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