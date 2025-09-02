Kayseri'de Bıçaklanan Suriye Uyruklu A.H. Hastanede Öldü

Olay Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta meydana geldi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dün sokakta bıçaklanmış halde bulunan Suriye uyruklu A.H, kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta gerçekleşti. A.H.'nin bıçaklanmış halde bulunmasının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin kaçtığı belirtilirken, polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.