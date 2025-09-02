DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,93 0,64%
ALTIN
4.619,73 -0,49%
BITCOIN
4.502.496,72 -0,59%

Kayseri'de Bıçaklanan Suriye Uyruklu A.H. Hastanede Öldü

Kayseri Kocasinan'da Sahabiye Mahallesi'nde bıçaklanan Suriye uyruklu A.H., kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti; polis şüphelileri arıyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:17
Kayseri'de Bıçaklanan Suriye Uyruklu A.H. Hastanede Öldü

Kayseri'de Bıçaklanan Suriye Uyruklu A.H. Hastanede Öldü

Olay Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta meydana geldi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dün sokakta bıçaklanmış halde bulunan Suriye uyruklu A.H, kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta gerçekleşti. A.H.'nin bıçaklanmış halde bulunmasının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin kaçtığı belirtilirken, polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi
3
Gazze İşgali: İsrail'e Yedek Asker Katılımı Düşük
4
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nı açtı
5
ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Teknolojiyle Buluşuyor
6
George Enescu Festivali'nde İlk Türk Orkestrası: İDSO Romanya Turnesinde
7
Ağrı'da Kaybolan 14 Yaşındaki Yunus Kerici İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter