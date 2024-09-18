Kayseri'de Bıçaklı Cinayet Davası Başladı

Kayseri'de, çalıştığı inşaatta alacak meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşı H.K.'yı bıçakla öldüren İ.T.'nin yargılanmasına başlandı. Duruşma, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirildi.

Sanık İ.T.'nin Savunması

Tutuklu sanık İ.T., maktul H.K. ile aynı köyden olduğunu ve bir yıl önce beraber çalıştıkları dönemde aralarında bir anlaşmazlık çıktığını ifade etti. Olay günü işçilerin beklediği yerde, H.K.'nin kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. İ.T., şöyle devam etti:

"Olay sabahı işçilerin beklediği yere gittim. Maktul aracıyla yanımdan geçip, küfretti. Durunca, konuşmak için yanına vardım. Elinde maket bıçağı vardı. Kapıyı tutup, dışarı çıkmasını engellemeye çalıştım ama başaramadım. Küfredip, bıçağı sallamaya başladı. Başımdan yaraladı, yüzüm kan içinde kaldı. Kendimi savunmak için bıçağı salladım. Pişmanım."

Maktulün Yakınlarının İfadeleri

Maktul H.K.'nın kardeşi K.K., ağabeyinin sanığı inşaat işine götürdüğünü belirtti ve İ.T.'nin sürekli olarak parasını almadığını vurguladı. K.K., sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini iddia ederek cezalandırılmasını istedi.

Maktulün annesi F.K., "Oğlum hastaydı, engelli çocuğu var. Suçu neydi, öldürdün." diyerek sanığa tepki gösterdi. Diğer müştekiler ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını talep ettiklerini belirttiler.

Mahkeme Süreci

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Olay, 10 Haziran 2024'te Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi'nde gerçekleşmiş ve H.K. hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirmişti.