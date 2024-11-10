Kayseri'de Bıçaklı Gaspa Karşı Operasyon: 3 Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de meydana gelen bıçaklı gasp olayı, şehrin polisini harekete geçirdi. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin, bir vatandaşın bıçakla tehdit edilerek parasının gasbedildiği ihbarı üzerine başlattığı çalışma sonucunda, 3 şüpheli tutuklandı.

İhbarın alınmasıyla birlikte olay yerine intikal eden emniyet güçleri, hızlı bir şekilde saha çalışmaları başlatarak zanlıların izini sürdü. Yaklaşık 85 saatlik kamera kayıtlarını titizlikle inceleyen ekipler, saldırganların kimliklerini belirlemeyi başardı.

Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler: A.B.A. (21), B.A. (23) ve E.E. (26), emniyette yürütülen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan bu şahıslar, toplumda huzursuzluğa yol açan bu tür olayların önlenmesi için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.