Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga, kanlı bir sona yol açtı. Kazım Karabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında bıçakla göğsünden yaralanan E.Ç, olayın ardından hemen Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli üzerinde emniyet müdürlüğünde işlemler devam ediyor. Olayın detaylarına yönelik incelemeler sürmekte.