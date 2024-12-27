Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Parkta Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir parkta, çay içen arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 46 yaşındaki Y.D, bıçakla yaralanarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Kavganın ardından B.C, Y.D'yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Yaralı, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından, kaçan şüpheli B.C, kısa sürede polis tarafından yakalandı. Y.D'nin cenazesi, ailesi tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Hulusi Akar Camisi'ne getirildi ve burada cenaze namazı kılındı. Akabinde Y.D, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi.

Kayseri'de, parkta çay içen arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti. Kavgada hayatını kaybeden Y.D'nin (46) cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığına toprağa verildi.

Kayseri'de, parkta çay içen arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti. Kavgada hayatını kaybeden Y.D'nin (46) cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığına toprağa verildi.