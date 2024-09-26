Kayseri'de Bıçaklı Kavga: İki Sanığa Hapis Cezası

Kayseri'de Bıçaklı Kavga Davası

Kayseri'de, 1 kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavga olayında, iki sanığa hapis cezası verildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklardan biri 15 yıl, diğeri ise 6 ay 22 gün hapis cezası aldı.

Duruşma Detayları

Duruşmaya, tutuklu sanık S.Y., maktul Bayram Yıldırım'ın (48) yakınları ve taraf avukatları katılırken, diğer sanık A.U. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşma savcısı, sanık S.Y.'nin 'kasten öldürme' suçundan, sanık A.U.'nun ise 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık S.Y., suçlamaları reddederek beraatini istedi. Diğer sanık A.U. ise olay gecesi yaşananlar hakkında, maktulün kendisine sopa ile vurduğunu ve kendisini korumak amacıyla diğer bir sopa ile karşılık verdiğini savundu.

Maktulün Yakınlarının İfadeleri

Maktulün yakınları, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını istediler.

Olayın Geçmişi

Olay, 6 Şubat 2024 tarihinde Melikgazi ilçesindeki Hunat Mahallesi Yoğunburç Kavşağı'nda meydana geldi. İddialara göre, S.Y. ve A.U., bir mekanda alkol alırken, Bayram Yıldırım ile tartışarak kavga etmişti. Kavga sırasında bıçakla yaralanan Yıldırım, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirmişti. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açmıştı.

Sanıkların Savunmaları

Sanık A.U., ilk celsedeki savunmasında tanımadığı maktulün kendilerine hakaret ederek, sopa ile saldırdığını öne sürdü. Ayrıca, olay sonrası S.Y.'nin kendisine bıçakla vurduğunu söylediğini iddia etti. S.Y. ise A.U.'nun maktulü tanıdığını ve aralarında uyuşturucu alım-satımı yüzünden husumet bulunduğunu ileri sürdü. Olay gecesi yanındaki bıçağın A.U. tarafından alındığını ve kendisinin suçlamalardan korkarak üzerine almaya zorlandığını savundu.

Mahkeme, her iki sanık hakkında kararını vererek, S.Y.'ye 15 yıl ve A.U.'ya 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.