Kayseri'de 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye' Toplantısı Yapıldı

Kayseri'de MHP'nin Güçlü Mesajları

Kayseri'nin Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" başlıklı toplantıda, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye'nin siyasi istikrarını ve gelecek vizyonunu dile getirdi. Kılıç, "Türkiye'nin kaybedecek yılları yoktur. Geleceğimizi ipotek ettirmeye kimsenin hakkı yoktur. Bugün Türkiye'de siyasi istikrar tam ve her şeye hakimdir." ifadelerini kullandı.

Milliyetçilik ve Gelecek Vizyonu

Kılıç, MHP'nin bir dava partisi olduğunu belirterek, Türk milliyetçilerinin ferasetine duyulan ihtiyacın arttığını vurguladı. Ayrıca, partinin tüm engellemelere rağmen güçlenerek çıktığını ve gelecekte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye'ye güç katacağını ifade etti. " Türkiye'nin ekonomiden güvenliğe, diplomasiden siyasete verdiği yüksek mücadele, parlamenter sistemin getireceği belirsizlikle sekteye uğrayamaz; geleceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindedir." dedi.

Kürt Kardeşlerimizle Birlikte Geleceğe Yürüme Vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin terör meselesini çözüme kavuşturma kararlılığını yineledi. Özdemir, "Bir ve beraber yola çıktığımız Kürt kardeşlerimizle omuz omuza yeni yüzyıla girelim, daha fazla kenetlenelim, ülkemizi birlikte yönetelim istiyoruz." dedi.

Ayrımcılığın Sonlandırılması ve Birlikteliğin Önemi

Özdemir, etnik ve mezhep temelli ayrımcılığın sona ermesi gerektiğine vurgu yaptı. "Alevi kardeşlerimizle Türkiye Cumhuriyeti'ni sahiplenelim ve birlikte hizmet edelim. Bunu başardığımızda Türkiye, sadece ayrımcılığı ve terörü yenmekle kalmayacak, çok daha büyük bir güce ve potansiyele ulaşacaktır." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

MHP'nin Kayseri'de "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" temasıyla Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlediği bölge toplantısına, Niğde ve Kırşehir parti teşkilatları da katıldı.

MHP'nin Kayseri'de "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" temasıyla Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlediği bölge toplantısına, Niğde ve Kırşehir parti teşkilatları da katıldı.