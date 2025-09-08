Kayseri'de 'Boş Sıralar' Etkinliği: AK Parti Gençlik Kolları Gazze'deki Çocuklara Dikkat Çekti

Kayseri AK Parti Gençlik Kolları, yeni eğitim öğretim gününde 'Boş Sıralar' etkinliğiyle Gazze'de öldürülen çocuklara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 19:10
Kayseri'de 'Boş Sıralar' Etkinliği: AK Parti Gençlik Kolları Gazze'deki Çocuklara Dikkat Çekti

Cumhuriyet Meydanı'nda sembolik boş sıralar

Kayseri AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Gazze'de yaşamını yitiren çocuklara dikkat çekmek amacıyla 'Boş Sıralar' etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'na yerleştirilen boş sıralara defter, kalem ve Gazze'de şehit edilen bazı çocukların fotoğrafları konuldu. Organizasyon, okulların açıldığı günün hassasiyetini vurgulamak üzere hazırlandı.

Basın açıklamasını okuyan AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, Gazze'de yüzlerce okulun yerle bir edildiğini ve sınıfların enkaza döndüğünü belirtti. Danacı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri 19 bin çocuğu katlettiğini vurguladı.

Hayri Danacı'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

'AK Parti Gençlik Kolları olarak dünyanın duymadığı bu acıya duyurmak için Türkiye’nin 81 ilinde meydanlardayız, boş sıraların başındayız. Bu sıralara bıraktığımız Filistin atkıları ve şehit edilen çocukların isimleri, insanlığın vicdanına kazınması gereken utanç tablosunun birer sembolüdür. Filistin'de insanlığın gözü önünde sürdürülen açık bir soykırıma şahit oluyoruz ne yazık ki. Çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları, katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. Katil İsrail çocukların geleceğe açılan kapılarını hedef aldı. Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini, bombaların uğursuz sesi aldı. Eğitim, insanlığın en temel hakkıyken, Gazze'de bu hak barbarca yok edildi.'

Etkinlik, Kayseri'de kamuoyunun dikkatini Gazze'deki insani krize çekmeyi ve eğitim hakkının önemine vurgu yapmayı amaçladı.

Kayseri'de AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca yeni eğitim öğretim yılının ilk günü, İsrail tarafından öldürülen Gazzeli çocuklar için "Boş Sıralar" etkinliği düzenlendi.

