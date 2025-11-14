Kayseri'de Boşanma Aşamasındaki Eşi Sokak Ortasında Öldürüldü — Şüpheli Gözaltında

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi sokak ortasında öldürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, konuşmak için çağırdığı boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olayın seyri

Edinilen bilgiye göre, Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta, R.A. konuşmak için çağırdığı boşanma aşamasındaki eşi Rabia A.'yı bekledi. İşten yeni geldiği öğrenilen Rabia A., aşağı indiği sırada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, R.A. yanında bulunan bıçakla Rabia A.'nın boğazından yaraladı.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Rabia A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan şüpheli R.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İncelemelerin ardından Rabia A.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR ŞAHIS KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDIĞI BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLAYARAK, ÖLDÜRDÜ. OLAY SONRASI KAÇAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI.