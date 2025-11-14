Kayseri'de Boşanma Aşamasındaki Eşi Sokak Ortasında Öldürüldü — Şüpheli Gözaltında

Kayseri Melikgazi'de R.A., konuşmak için çağırdığı boşanma aşamasındaki eşi Rabia A.'yı Ortahisar Sokak'ta boğazından bıçaklayarak öldürdü; şüpheli polis tarafından yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, konuşmak için çağırdığı boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olayın seyri

Edinilen bilgiye göre, Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta, R.A. konuşmak için çağırdığı boşanma aşamasındaki eşi Rabia A.'yı bekledi. İşten yeni geldiği öğrenilen Rabia A., aşağı indiği sırada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, R.A. yanında bulunan bıçakla Rabia A.'nın boğazından yaraladı.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Rabia A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan şüpheli R.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İncelemelerin ardından Rabia A.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

