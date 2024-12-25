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Kayseri'de Boya Kazanı Patladı: 3 İşçi Yaralandı

Kayseri'de boya kazanının patlaması sonucu 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine acil ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 15:31
Kayseri'de Boya Kazanı Patladı: 3 İşçi Yaralandı

Kayseri'de Boya Kazanı Patladı

Kayseri'de, Argıncık Kayabaşı Mahallesi 6385. Sokak'ta bulunan bir imalathanede meydana gelen olayda, bir boya kazanı patladı ve 3 işçi yaralandı.

Portatif metal çamaşır kurutmalığı üretilen imalathanedeki patlamanın, gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Patlamada yaralanan 3 işçi, sağlık ekipleri tarafından derhal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayrıca, iş yerinde meydana gelen hasar ve patlama ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de bir imalathanede boya kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Olay yerine polis...

Kayseri'de bir imalathanede boya kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de bir imalathanede boya kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Olay yerine polis...

Kayseri'de bir imalathanede boya kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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