Kayseri'de Çekicinin Altına Gizlenen 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Malatya-Kayseri kara yolunda durdurulan çekicinin altına özel bölme yapılmış ve burada saklanan 2 düzensiz göçmen ile araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 10:55
Kayseri'de Çekicinin Altına Gizlenen 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kayseri'de Çekicinin Altına Gizlenen 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Olayın Detayları

Kayseri genelinde gerçekleştirilen uygulamada, Malatya-Kayseri kara yolu üzerindeki kontrol noktasında bir çekici durduruldu.

Yapılan aramada, çekicinin alt kısmına özel tertibatlı bir bölme oluşturulduğu ve bu gizli bölümde 2 kişi saklandığı tespit edildi. İnceleme sonucunda bu kişilerin ülkeye kaçak yollarla giren düzensiz göçmen oldukları belirlendi.

Araçta bulunan ve göçmen kaçakçılığı şüphesiyle işlem yapılan şahısların M.T. (36) ve Ö.T. (40) olduğu bildirildi. Her iki zanlı da emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Polis Merkezi Saldırısı: 16 Yaşındaki Saldırgan ve 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Ömer Çelik: Menderes, Zorlu ve Polatkan 64. Yılında Rahmetle Anıldı
3
İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri
4
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Gözaltında
5
İsrail Gazze'de Psikolojik Savaşla Filistinlileri Yerinden Etmeye Çalışıyor
6
Türk İş Dünyası Bişkek’te 5 Milyar Dolarlık Türkiye-Kırgızistan Ticaret Hedefine Odaklandı
7
Ağustos'ta Trafiğe 215.130 Araç Kaydedildi, Toplam 32,8 Milyonu Aştı

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu