Kayseri'de Çekicinin Altına Gizlenen 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Olayın Detayları

Kayseri genelinde gerçekleştirilen uygulamada, Malatya-Kayseri kara yolu üzerindeki kontrol noktasında bir çekici durduruldu.

Yapılan aramada, çekicinin alt kısmına özel tertibatlı bir bölme oluşturulduğu ve bu gizli bölümde 2 kişi saklandığı tespit edildi. İnceleme sonucunda bu kişilerin ülkeye kaçak yollarla giren düzensiz göçmen oldukları belirlendi.

Araçta bulunan ve göçmen kaçakçılığı şüphesiyle işlem yapılan şahısların M.T. (36) ve Ö.T. (40) olduğu bildirildi. Her iki zanlı da emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.