Kayseri'de Cenaze Yolunda Kaza: 4 Ölü, Sürücü Yargılanıyor

Kayseri'de 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaza için sürücünün yargılanmasına başlandı; kazanın detayları mahkemede değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:51
Kayseri'de Cenaze Yolunda Kaza: 4 Ölü, Sürücü Yargılanıyor

Kayseri'deki Tragik Kaza Davası Başladı

Kayseri'de, yakınlarının cenazesine giderken gerçekleşen otomobil kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sürücü S.D. hakim karşısına çıkarıldı.

Duruşma Ayrıntıları

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, müşteki avukatı hazır bulunurken, tutuksuz sanık S.D. ve avukatı duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. S.D., duruşmada suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Kazanın Sebepleri ve Sonuçları

17 Ağustos 2024'te meydana gelen kaza, Kayseri-Malatya kara yolunun 30. kilometresinde gerçekleşti. S.D. yönetimindeki 35 BFA 638 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobildeki T.A, Z.B, F.B ve H.A yaşamını yitirirken, sürücü S.D. ile Z.A yaralandı. Kazaya karışanların Erzurum'dan Konya'ya yakınlarının cenazesine gittiği öğrenildi.

Sürücü S.D. hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan dava açıldığı bildirildi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

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