DOLAR
34,24 -0,13%
EURO
36,94 -0,58%
ALTIN
2.936,52 -0,43%
BITCOIN
2.566.983,83 1,72%

Kayseri'de Cinayet Davasında Başlangıç Duruşması

Kayseri'de husumet yüzünden bir kişinin babasını öldüren sanığın yargı süreci başladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 13:50
Kayseri'de Cinayet Davasında Başlangıç Duruşması

Kayseri'de Cinayet Davası Başladı

Kayseri'de, husumetlisinin babasını silahla öldüren sanık, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanık U.Y., müşteki D.K. ve maktul Y.A'nın yakınları yer aldı.

Savunmalar ve Olayın Ayrıntıları

Sanık U.Y., savunmasında maktul ile aynı mahallede yaşadıklarını ve aralarında bir husumet olmadığını belirtti. Ancak oğul D.A. ile alacak verecek meselesi yüzünden sorun yaşadığını öne sürdü. Olay günü, arkadaşlarının maçta oynayıp oynamadığını sormak için gittiği evde tabancayı gösterdiğini, arkadaşının tabancayı çekiştirmesi sırasında silahın ateş aldığını iddia etti.

Mağdurun Anlatımları ve Tanıklar

Müşteki D.K. ise sanığın tabancayı ona uzatırken ateş aldığını, yanındaki arkadaşlar için silahı göstermeye çalıştığını ifade etti. D.K., sanıktan şikayetçi olmadığını belirtti.

Maktul Y.A'nın eşi H.A. ise olay sırasında eşinin tavuklara yem verdiğini, sanığın eve doğru koşarak geldiğini ve eşine ateş ettiğini iddia etti. H.A., ayrıca sanığın cezaevinde çürümesini istediğini dile getirdi.

Mahkeme Süreci ve Erteleme

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

U.Y., olayın yaşandığı 12 Haziran'da, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta önce D.K.'yı yaralamış, ardından Y.A.'ya ateş etmişti. Yaralananlardan Y.A. hastanede hayatını kaybetmişti.

İLGİLİ HABERLER

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rafael Kasırgası Küba'yı Vurdu: Elektrik Kesintileri ve Aldığı Önlemler
2
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Tutukluluğuna İtiraz Reddi
3
New York'ta 5 Yıl Ücretsiz Konaklayan Adamın Davasında Akıl Sağlığı Sorunu
4
Mısır ve Sudan: Su Güvenliği Üzerine Kritik Görüşmeler
5
İsrail Ordusunun Gazze'nin Kuzeyini İkiye Bölme Planı
6
Yusuf Ziya Yılmaz Elazığ'da Hizmet Vurgusu Yaptı
7
İSKİ, Kabakoz Havzası'ndaki Kaçak Yapıları Yıktı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak