Kayseri'de Cinayet Davasında Başlangıç Duruşması

Kayseri'de Cinayet Davası Başladı

Kayseri'de, husumetlisinin babasını silahla öldüren sanık, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanık U.Y., müşteki D.K. ve maktul Y.A'nın yakınları yer aldı.

Savunmalar ve Olayın Ayrıntıları

Sanık U.Y., savunmasında maktul ile aynı mahallede yaşadıklarını ve aralarında bir husumet olmadığını belirtti. Ancak oğul D.A. ile alacak verecek meselesi yüzünden sorun yaşadığını öne sürdü. Olay günü, arkadaşlarının maçta oynayıp oynamadığını sormak için gittiği evde tabancayı gösterdiğini, arkadaşının tabancayı çekiştirmesi sırasında silahın ateş aldığını iddia etti.

Mağdurun Anlatımları ve Tanıklar

Müşteki D.K. ise sanığın tabancayı ona uzatırken ateş aldığını, yanındaki arkadaşlar için silahı göstermeye çalıştığını ifade etti. D.K., sanıktan şikayetçi olmadığını belirtti.

Maktul Y.A'nın eşi H.A. ise olay sırasında eşinin tavuklara yem verdiğini, sanığın eve doğru koşarak geldiğini ve eşine ateş ettiğini iddia etti. H.A., ayrıca sanığın cezaevinde çürümesini istediğini dile getirdi.

Mahkeme Süreci ve Erteleme

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

U.Y., olayın yaşandığı 12 Haziran'da, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta önce D.K.'yı yaralamış, ardından Y.A.'ya ateş etmişti. Yaralananlardan Y.A. hastanede hayatını kaybetmişti.