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Kayseri'de Çocuk Cinayeti: İki Sanığa 5 Yıl 10 Ay Hapis Cezası

Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğu bıçakla öldüren iki sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 20:46
Kayseri'de Çocuk Cinayeti: İki Sanığa 5 Yıl 10 Ay Hapis Cezası

Kayseri'de Çocuk Cinayeti Davasında Karar

Kayseri'de, inşaatın çatısında kelebek bıçak tartışması sırasında 12 yaşındaki S.D.'yi bıçaklayarak öldürmekle suçlanan iki sanığa verilen ceza açıklandı. Kayseri 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Ş.K. ve T.Ş. isimli sanıklar, 5 yıl 10 ay hapse çarptırıldı.

Duruşma Detayları

Duruşmada, tutuksuz yargılanan Ş.K. ile maktul S.D.'nin ailesi ve taraf avukatları salonda bulundu. T.Ş. ise tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Kapalı oturumda, cumhuriyet savcısı, her iki sanığın da nitelikli kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme Kararı

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme, sanıklara önce önceden belirlenmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle bu ceza 5 yıl 10 ay hapse düşürüldü. T.Ş.'nin tutukluluk halinin devam etmesine ayrıca hükmedildi.

Olayın Gelişimi

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta 12 Aralık 2023'te meydana geldi. İnşaatın 6. katından gelen sesler üzerine olay yerine giden ekipler, S.D.'yi bıçakla öldürülmüş vaziyette bulmuştu. Daha sonra T.Ş., ailesinin ihbarı sonucu gözaltına alınmış, Ş.K. ise polis tarafından yakalanmıştı.

Şüphelilerin İfadeleri

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kasten öldürme suçundan dava açılan T.Ş., duruşmada olay öncesinde "kelebek" bıçağını S.D'den para istemek amacıyla zorla aldığı, ortak arkadaşları Ş.K. ile birlikte inşaata davet ettiği S.D.'nin taş fırlatmasının ardından bıçağı istemeden sallamak durumunda kaldığını savunarak kendini savundu.

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