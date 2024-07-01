Kayseri'de çocuk istismarında bulunan Suriyeli zanlıya tutuklama kararı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde bulunan pazar yerindeki bir tuvalette 7 yaşındaki yeğeni M.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan 26 yaşındaki İ.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı nöbetçi hakim tarafından tutuklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kayseri Valiliği, Danişmentgazi Mahallesi'nde meydana gelen cinsel istismar olayına ilişkin Suriye uyruklu bir kişinin gözaltına alındığını ve mağdur çocuğun koruma altına alındığını açıkladı. Olayın ardından şehirde yaşanan gerginlikler sırasında 14 polis memuru ve bir itfaiye eri yaralandı.

YAYIN YASAĞI VE GÖZALTILAR

Olayın ardından kentte yaşanan protestolar ve gerginlikler üzerine ilgili mahkemeler tarafından olayla ilgili yayın yasağı getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylarla bağlantılı olarak 67 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.