Bist 100
10.370,39 2%
DOLAR
32,68 -0,23%
EURO
35,2 0,28%
ALTIN
2.434,96 -0,13%

Kayseri'de çocuk istismarında bulunan Suriyeli zanlıya tutuklama kararı!

Kayseri'de amcasının 7 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı İ.A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.07.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 15:33
Kayseri'de çocuk istismarında bulunan Suriyeli zanlıya tutuklama kararı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde bulunan pazar yerindeki bir tuvalette 7 yaşındaki yeğeni M.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan 26 yaşındaki İ.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı nöbetçi hakim tarafından tutuklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kayseri Valiliği, Danişmentgazi Mahallesi'nde meydana gelen cinsel istismar olayına ilişkin Suriye uyruklu bir kişinin gözaltına alındığını ve mağdur çocuğun koruma altına alındığını açıkladı. Olayın ardından şehirde yaşanan gerginlikler sırasında 14 polis memuru ve bir itfaiye eri yaralandı.

YAYIN YASAĞI VE GÖZALTILAR

Olayın ardından kentte yaşanan protestolar ve gerginlikler üzerine ilgili mahkemeler tarafından olayla ilgili yayın yasağı getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylarla bağlantılı olarak 67 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

65 yaş üzerine aylık maaş bağlanıyor! Başvuru yapanlar 4.205 TL ödeme alacak

O kişilere uçak biletinde büyük indirim! Artık en ucuza satın alabilecekler

Para arayanların imdadına yetişti! Faizsiz 20.000 TL kredi almak bu kadar kolay

Fiat Doblo'da fiyatlar yere serildi! Eskisinden bile daha ucuz fiyata satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

O kişilere uçak biletinde büyük indirim! Artık en ucuza satın alabilecekler

Fiat Doblo'da fiyatlar yere serildi! Eskisinden bile daha ucuz fiyata satışta

Para arayanların imdadına yetişti! Faizsiz 20.000 TL kredi almak bu kadar kolay

Emeklilere bal gibi nakit kampanyası! Tek başvuruya 32 bin TL hesapta

Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! 1 Temmuz'da sistem sil baştan değişiyor

TEB'de vadesiz hesabı olanlara faizsiz 25.000 TL kredi! Düğün, nişan masraflarını silip süpürecek

Evinde elektrik aboneliği olanlar dikkat! 81 ilde artık 207 TL ödenecek

Yastık altında altın biriktirenler dikkat! İslam Memiş zengin olacağınız tarihi verdi!

65 yaş üzerine aylık maaş bağlanıyor! Başvuru yapanlar 4.205 TL ödeme alacak

Kefil yok, gelir belgesi yok! Denizbank 50.000 TL hızlı kredi başvurularını açtı

Nakit arayan emekliye 19.000 TL ek ödeme! Yana yakıla borç para aramaya son verecek

Çalışan emeklilere kötü haber! Emeklilerin o işleri yapması resmen yasaklanıyor!